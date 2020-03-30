إندونيسيا.. 129 إصابة جديدة بكورونا و8 وفيات خلال 24 ساعة

إجمالي المصابين بات 1414 حالة.. وعدد الوفيات ارتفع لـ122

قال مسؤول بوزارة الصحة في إندونيسيا: إنه تم تسجيل 129 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الاثنين؛ ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 1414.

ووفق "رويترز"، أضاف المسؤول أحمد يوريانتو، أنه تم تسجيل 8 حالات وفاة جديدة لمصابين بالفيروس؛ ليصل المجموع إلى 122؛ بينما بلغ عدد حالات الشفاء 75.