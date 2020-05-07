"الغذاء والدواء" تضبط مندوباً يروج لعسل مجهول المصدر بجازان

رصدت حساباً بمواقع التواصل يسوق له عبر ادعاءات طبية مخالفة

رصدت هيئة الغذاء والدواء في جازان حساباً بمواقع التواصل الاجتماعي يسوّق لخلطات عسل مجهولة المصدر، وعليها ادعاءات طبية مخالفة.

وقال حساب الهيئة بمنصة التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الخميس إنه تم ضبط المندوب وإحالته للجهات المعنية، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه.