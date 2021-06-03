الإمارات منحته الاستخدام الطارئ.. 7 معلومات عن دواء مبتكر لـ"كورونا"

لمن يبلغ من الحالات 12 عاماً فأكثر والذين يواجهون خطراً كبيراً للإصابة

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية في الأيام القليلة الماضية، عن منح الاستخدام الطارئ لدواء جديد فعال لكوفيد-19 أنتجته شركة GSK العالمية، لتغدو بذلك دولة الإمارات العربية المتحدة الأولى عالمياً بعد تصديق وموافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA على الاستخدام الطارئ له، مما يمكّن من الاستخدام الفوري لهذا العلاج بالدولة؛ حيث سيسهم في الحد من عدد الحالات التي تستدعي الدخول إلى المستشفى لأكثر من 24 ساعة وخفض عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كوفيد 19 بنسبة تصل إلى 85٪ عند إعطائه للمرضى كعلاج مبكر.



ووفق "البيان"، منحت الإمارات الاستخدام الطارئ لدواء "Sotrovimab- VIR-7831" الذي يعتمد على "الأجسام المضادة أحادية النسيلة" لعلاج المصابين ممن تبلغ أعمارهم 12 عاماً فأكثر والذين يواجهون خطراً كبيراً للإصابة بأعراض كوفيد-19 الحادة والدخول إلى المستشفى جرّاء تداعيات المرض.



ماذا تعرف عن دواء "Sotrovimab- VIR-7831"؟

1- أنتجته شركة "GSK" العالمية.

2- نال تصديق وموافقة هيئة الغذاء والدواء الأمريكية على الاستخدام الطارئ له.

3- أثبت فاعليته في علاج حالات "كوفيد 19".

4- أسهم في تقليل فترة البقاء في المستشفى.

5- خفض معدل الوفيات بنسبة 85%.

6- يعتمد على "الأجسام المضادة أحادية النسيلة" لعلاج المصابين ممن تبلغ أعمارهم 12 عاماً فأكثر.

7- يعالج الإصابات البسيطة والمتوسطة والناتجة عن الفيروس المتحور والطفرات المستجدة.