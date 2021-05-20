العنزي يقدم نسخة من أوراق اعتماده سفيرًا للمملكة لدى سلطنة عُمان

قدم سفير خادم الحرمين الشريفين المعيّن لدى سلطنة عُمان، عبد الله بن سعود العنزي، نسخة من أوراق اعتماده لوزير الخارجية العُماني بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، وذلك خلال استقباله له بديوان عام وزارة الخارجية العُمانية اليوم.

وقد رحب بالسفير العنزي وتمنى له التوفيق في أداء مهام عمله، وللعلاقات الثنائية الطيبة بين البلدين الشقيقين المزيد من التقدم والازدهار.

حضر الاستقبال عدد من المسؤولين بوزارة الخارجية العُمانية.