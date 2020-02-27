وزارة الثقافة تُزيّن حديقة الفوطة بــ"جداريات الخط العربي"

ضمن برنامج جودة الحياة بمشاركة خطاطين ورسامين سعوديين

تنظم وزارة الثقافة فعالية "جداريات الخط العربي" في المنطقة المجاورة لحي الفوطة وسط مدينة الرياض، يومي 28 و29 فبراير الجاري بمشاركة خطاطين ورسامين سعوديين، وذلك ضمن برنامج جودة الحياة أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، وفي إطار احتفاء الوزارة بعام الخط العربي 2020.

ويشارك في "جداريات الخط العربي- الفوطة" كل من عايض الدوسري، ونورة بن سعيدان، وسنبل، وحنتوش، ونواف العبلان. وسيتولى الفنانون خلال الفعالية تزيين المكان برسومات الغرافيتي المستوحاة من جماليات الخط العربي، من الساعة 5 إلى الساعة 11 مساءً وبشكل مباشر أمام الجمهور، في أجواء مشبعة بالموسيقى والثقافة.

وبالتزامن مع "جداريات الخط العربي"، تقام في نفس الفترة فعالية "حصاد ديرتنا" بجوار حديقة الفوطة، بتنظيم الهيئة الملكية لمدينة الرياض، والتي تهدف إلى خلق فضاء اجتماعي تعرض خلالها المنتجات المحلية في سوق مفتوحة، وضمن قالب شعبي يحتوي على فقرات إبداعية.

وتأتي فعالية "جداريات الخط العربي" ضمن جهود وزارة الثقافة في تفعيل عام الخط العربي 2020 وتعزيز حضوره في المجتمع عبر فعاليات متنوعة ومبادرات نوعية تسهم في إبراز الخط العربي، كما تدعم الموهوبين وتمنحهم فرصة عرض قدراتهم عبر قوالب إبداعية مبتكرة.

وتعد حديقة الفوطة المحطة الثانية لجداريات الخط العربي في مدينة الرياض، حيث نظمت الوزارة الفعالية في وقت سابق من هذا الأسبوع بحي السفارات بالرياض خلال يومي 23 و24 فبراير.