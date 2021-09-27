"القويعية" تحتفل باليوم الوطني ٩١.. هدايا ولوحات وعرضة

نظمته البلدية ولجنة التنمية بمشاركة الجهات الأمنية والحكومية

احتفلت محافظة القويعية باليوم الوطني ٩١، وتزينت الشوارع بالأعلام واللوحات الوطنية، وخرج الكبار والصغار للميادين احتفاء بيوم الوطن، كما أقيم حفل بهذه المناسبة على شرف محافظ القويعية مساعد السالم، حضره رئيس البلدية المهندس سعود الهويمل، وعدد من المسؤولين والأهالي.

وتفصيلاً، قامت بلدية محافظة القويعية بالاحتفاء بيوم الوطن، حيث زَيّنت الشوارع بالأعلام وشعارات اليوم الوطني، ونشرت اللوحات المعبرة عن حب الوطن والولاء لقادة هذه البلاد، ونعمة الأمن والأمان ورغد العيش.

ونظمت البلدية بالتعاون مع لجنة التنمية الاجتماعية بالقويعية حفلاً بهذه المناسبة على شرف محافظ القويعية مساعد السالم، تخللته كلمات وطنية وفعاليات متنوعة، واختتم بالعرضة السعودية التي شارك فيها الحضور.

وخلال الاحتفاء باليوم الوطني تم توزيع الهدايا والأعلام على المواطنين والمقيمين في شوارع المحافظة والميادين والحدائق العامة بإشراف من بلدية المحافظة ولجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالقويعية، وبمشاركة الجهات الأمنية والدوائر الحكومية.

ردإعادة توجيه