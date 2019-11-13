الهطولات تسيطر على خريطة "الأرصاد" .. 13 تنبيهاً والتقلبات متواصلة

حالات ماطرة تتواصل إلى أوقات متفاوتة على مدار اليوم الأربعاء

واصلت الهيئة العامة للأرصاد، تنبيهاتها تزامناً مع حالة التقلبات التي تعيشها المملكة حالياً، حيث شملت تنبيهات اليوم، معظم المناطق عبر 13 تنبيهاً معظمها لحالات ماطرة تتواصل إلى أوقات متفاوتة على مدار اليوم الأربعاء.

عسير

ففي عسير، صدر تنبيه وإنذار جديد من حالة رياح نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية بدأت الثامنة صباحاً وتستمر للسادسة من مساء الأربعاء بالبرك وبيشة وتثليث، وفي وقت سابق صدر لعسير أيضاً تنبيه متقدم وإنذار جديد لحالة أمطار متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية وتساقط للبَرَد وسيول، في حالة تبدأ 10 صباحاً وتستمر 12 ساعة بمعظم محافظات المنطقة.

المدينة المنوّرة

وفي المدينة المنوّرة، صدر تنبيه متقدم وإنذار جديد لحالة أمطار متوسطة إلى غزيرة مع أتربة مثارة وتدنٍّ في الرؤية وتساقط للبَرَد وسيول من 11 صباحاً الى الثامنة مساءً بالعيص والمهد وبدر ووادي الفرع.

كما صدر للمدينة أيضاً تنبيه لحالة أتربة مثارة وأمطار رعدية تشمل: الحناكية والعلا والعيص والمدينة المنوّرة والمهد وبدر وخيبر ووادي الفرع وينبع، وتنتهي في الساعة عند منتصف الليل.

مكة المكرّمة

صدرت تنبيهات عدة لمكة المكرّمة؛ بينها تنبيه وإنذار جديد لحالة رياح وسحب رعدية مع تدنٍّ في الرؤية بالليث وجدة وخليص ورابغ من 9 صباحاً الى 6 مساء الأربعاء، كما صدر تنبيه متقدم وإنذار جديد لحالة أتربة مثارة مع رياح سطحية وشبه انعدام للرؤية من 8 صباحاً الى 6 مساء اليوم بالمويه وتربة.

وصدر لمكة المكرّمة أيضاً، في وقت سابق، تنبيه متقدم لحالة أمطار متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية وتساقط للبَرَد وسيول تنتهي التاسعة مساءً بأضم والجموم والخرمة والطائف والعاصمة المقدّسة والكامل وبحرة ورنية وميسان.

جازان

صدر تنبيه متقدم بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح وتدنٍّ في مدى الرؤية وتساقط البَرَد وجريان السيول، تشمل: مدينة جيزان وصبيا, وأبو عريش، والداير بني مالك، والحرث, وصامطة, وأحد المسارحة, والريث، والعارضة، وفيفا، وهروب، وتستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.

الباحة

حالة أمطار متوسطة إلى غزيرة تصحب برياح وتدنٍّ في الرؤية تشمل مدينة الباحة, ومحافظات: الحجرة, والعقيق, والقرى, والمخواة, والمندق, وبلجرشي, وبني حسن, وقلوة وتستمر الحالة حتى 10 مساء اليوم.

الرياض

صدر لمنطقة الرياض تنبيه لاستمرار حالة أتربة مثارة وأمطار رعدية تشمل: الدوادمي والزلفي والغاط والمجمعة وشقراء وعفيف، وتنتهي في الساعة الحادية عشرة من مساء الأربعاء.

تبوك

تنبيه لحالة أتربة مثارة وأمطار رعدية تشمل: البدع والوجه وأملج وتبوك وتيماء وحقل وضباء، وتنتهي في الساعة الحادية عشرة من مساء الأربعاء.

القصيم وحائل

وصدر للمنطقتين التنبيه نفسه وفي الموعد نفسه وهو عبارة عن حالة أمطار رعدية ورياح وتدنٍّ في الرؤية تنتهي في الثانية من صباح غد الخميس وتشمل محافظات عدة بالمنطقتين.

الحدود الشمالية

وأصدرت "الأرصاد" تنبيهاً للحدود الشمالية من حالة أمطار رعدية ورياح وتدنٍّ في الرؤية تنتهي في التاسعة من مساء الأربعاء، وتشمل محافظات عدة بالمنطقة.