مصر.. الخميس 13 مايو أول أيام عيد الفطر المبارك فلكياً

كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر، عن موعد أول أيام عيد الفطر المبارك في مصر 2021 فلكياً.

وأوضح المعهد أن أول أيام العيد سيكون يوم الخميس الموافق 13 مايو المقبل، وذلك وفقاً للحسابات الفلكية التي أعدها المعهد، على أن يكون الأربعاء الموافق 12 مايو المقبل، آخر أيام شهر رمضان 2021، الذي كان أول أيامه الثلاثاء الموافق 13 أبريل الجاري، طبقاً لوسائل إعلام مصرية.