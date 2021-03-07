بمشاركة 50 راميًا.. اتحاد السهام يدشّن موسمه الجديد

بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي

تنطلق غدًا أولى بطولات الاتحاد السعودي للسهام للموسم الجديد 2021 على ميدان السهام بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض، بإقامة بطولة المنطقة الوسطى والشرقية للرجال "جميع الفئات" وتستمر حتى الـ12 من مارس الجاري بمشاركة 50 راميًا، يتنافسون في أوقات مختلفة تطبيقًا للاحترازات الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا.

وتضمّ البطولة 8 منافسات هي: 70 مترًا قوس أولمبي "كبار" , و50 مترًا قوس أولمبي "كبار", و30 مترًا قوس أولمبي "كبار", و50 مترًا قوس مركب "كبار", و50 مترًا أقلّ من 17 عامًا, و30 مترًا أقل من 15 عاماً، و18 مترًا أقل من 13 عامًا، و10 أمتار أقلّ من 11 عامًا.



وهذه البطولة هي التي يشارك فيها رسميًّا رماة المنطقة الشرقية بعد نجاح تجربة الأداء التي نظّمها الاتحاد في أكتوبر الماضي 2020، ليتم بعد ذلك افتتاح مركز للاتحاد رسميًّا في الشرقية واختيار 10 رماة لتمثيله في البطولة.