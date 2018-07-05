4 مواقع سياحية لتنفيذ برامج أندية تعليم عسير

تحت شعار: "تعليمكم ترفيه"

دعت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، أهالي وزوار المنطقة، والمصطافين؛ إلى الاستفادة من البرامج المقدمة في أندية مدارس الحي والأندية الموسمية وفعالياتها في الحدائق والمتنزهات.

يأتي ذلك، تحت شعار "تعليمكم ترفيه"، وذلك في إطار مشروع ‫إجازتي 3، وبإشراف مباشر من مدير عام التعليم بالإنابة، سعد الجوني.

وتتضمن الفعاليات التي ستقام في: أبها، وخميس مشيط، وأحد رفيدة، برامج ترفيهية وتعليمية وتطوعية واجتماعية، على أن يتم تنفيذها بمشاركة أندية مدارس الحي والأندية الموسمية في حديقتي المشهد والمطار بأبها، والمسرح الروماني بخميس مشيط، والمركز الحضاري بأحد رفيدة، وتبدأ من الرابع والعشرين من الشهر الجاري، وحتى السادس من شهر ذي القعدة، وذلك من الساعة الخامسة عصرًا وحتى السابعة مساءً، فضلا عما تقدمه الأندية في مراكزها.