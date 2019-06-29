"أنترا" للتقنيات الدفاعية تستقطب 22 خريجاً من كلية علوم الطيران

للعمل في تقنيات الطائرات بدون طيار

استقطبت شركة "أنترا" للتقنيات الدفاعية السعودية المتخصصة في تقنيات الطائرات دون طيار 22 طالباً من خريجي الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران التي تشرف عليها شركة كليات التميز أحد أذرع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وذلك على هامش الاجتماع الذي عقد أمس في مقر الكلية بالرياض بحضور الرئيس التنفيذي لكليات التميز، الدكتور فهد بن عبدالعزيز التويجري، ورئيس شركة أنترا للتقنيات الدفاعية السعودية سلمان بن ناصر الشثري، وقائد طيران القوات البحرية اللواء البحري الطيار الركن خالد بن صالح الشراري، وعميد الكلية برندن ميكلسون، حيث تضمن الاجتماع توقيع العقود مع الخريجين.

وأكد الدكتور "التويجري"، في كلمته على هامش حفل التوقيع، أهمية اتفاقيات التعاون التي وقعتها شركة كليات التميز مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقية مع شركة "أنترا" للتقنيات الدفاعية السعودية نموذج مشرف لهذه الاتفاقيات ومحفز للطلاب والخريجين لبذل مزيد من الجهد لتحقيق أحلامهم، ومحققاً لتطلعات حكومتنا الرشيدة في الشراكة مع القطاع الخاص في توفير فرص العمل للخريجين في شتى التخصصات التي يحتاجها سوق العمل.

وقال: إن الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران التي تشرف عليها كليات التميز تلبي الطلب المتزايد لخريجي صيانة الطائرات في المملكة، وتسعى إلى أن تكون رائدةً في تقديم التدريب المدني والعسكري في علوم الطيران بالخليج العربي، وتزويد قطاع الطيران بخريجين ذوي مهارة عالية يمكن الاعتماد عليهم.

وأشار إلى أن التدريب التقني والفني في المملكة يلقى اهتماماً كبيراً من حكومة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- مؤكداً سعي المملكة بقيادتها الحكيمة وبكل إدارتها ومؤسستها التعليمية لسد الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل وإحداث تغيرات تنموية في المجتمع وخلق فرص حقيقية للشباب في التدريب والتأهيل والتوظيف.

وأوضح أن شركة كليات التميز التي أنشئت في عام 2013م تعاقدت مع أفضل مزودي خدمات التدريب التقني والمهني في العالم عبر برامج مختلفة، فضلاً عن اعتمادها على طرف مستقل في وضع معايير المهارات والاختبارات، مما يعطي خريجي وخريجات هذه الكليات الاعتمادات اللازمة للتوظيف بالجهات الحكومية والخاصة، داعياً في نهاية كلمته هذه الجهات التي تستقطب الخريجين بالتوسع في التوظيف واستيعاب كل الخريجين الذين يتمتعون بتأهيل وقدرات عالية بعد أن تلقوا تعليمهم على أفضل الممارسات العالمية.

وقال المدير التنفيذي لشركة "أنترا" للتقنيات الدفاعية سلمان الشثري: إن الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران تعد نموذجاً لما توليه حكومتنا الرشيدة من اهتمام لبناء الشباب السعودي ليكونوا سواعد بناء لوطنهم ومحققين لرؤيته، مشيراً إلى ما تبذله المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وشركة كليات التميز من استقطاب أفضل الجهات التدريبية العالمية لتشغيل هذه الكليات وما وصلت إليه مخرجاتها من ثقة الجهات الموظفة في القطاعين العام والخاص.

وأضاف أن شركة "أنترا" للتقنيات الدفاعية تُعد شركة مبتكرة لتكنولوجيا الدفاع عالية الكفاءة تركز على توطين ونقل التقنية لأنظمة الطائرة بدون طيار والمساهمة في تطوير صناعة الدفاع في المملكة العربية السعودية وفق رؤية 2030.

يذكر أن شركة كليات التميز -التي تعد الشركة الحكومية الرائدة في تقديم التدريب التطبيقي للمهارات التقنية والمهنية في المملكة- وقعت على هامش المعرض الدولي السعودي للطيران الذي اختتم في مارس الماضي اتفاقية مع شركة "أنترا" للتقنيات الدفاعية المتخصصة في تقنيات الطائرات بدون طيار مذكرة تفاهم وتعاون لرعاية عدد من متدربي الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران بهدف توظيفهم.