"تراحم مكة" تقدم نفقات بأكثر من 2.1 مليون ريال للأسر المستفيدة

ضمن جهود "برًا بمكة" خلال جائحة كورونا

أنفقت اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم تراحم مكة، 2 مليون و132 ألف ريال من خلال 10 مبادرات إنسانية تكافلية لتقديم العون والمساعدة لـ 350 أسرة مستفيدة من اللجنة، وذلك ضمن جهود حملة براً بمكة التي أطلقها مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، خلال جائحة كورونا.

وأكد رئيس "تراحم مكة" يحيى الكناني، أن هذه المبادرات جاءت تنفيذًا لاستراتيجية اللجنة والدور المنوط بها الداعم للأسر المنتسبة للجنة وتلمس احتياجاتهم والاستجابة الفاعلة معهم، مبينًا أن هذه المبادرات تضمنت سداد إيجارات، إيداع مبالغ مالية في حسابات الأسر على ثلاث مراحل خلال شهر رمضان المبارك، توزيع وإيصال سلال غذائية وسلال رمضانية، توزيع احتياجات وقائية، سداد ديون، وكسوة العيد، لافتًا إلى أن تحديد احتياجات الأسر وقيمة المساعدات المالية المقرر إيداعها لكل أسرة تم وفقاً للضوابط العامة للجان تراحم.

وأضاف الكناني أن اللجنة اعتمدت في هذا العام إيداعات مالية بقيمة 258.500 ريال في حسابات الأسر بدلاً عن كسوة العيد، تحقيقًا لمبدأ التباعد الاجتماعي وحفاظًا على سلامتهم ولتتمكن الأسر المستفيدة من اللجنة تلبية احتياجاتهم من مستلزمات العيد وإدخال الفرح على قلوبهم وبيوتهم في ظل غياب عائلهم والتي تراوحت بين 300-500 ريال للفرد الواحد.