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بعد هطول أمطار متفرقة على عدد منها

ألوان الطيف تزين سماء محافظات جازان الجبلية وتجذب الزوار

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تزيّنت سماء مرتفعات محافظات منطقة جازان الجبلية، بألوان الطيف "قوس المطر"، بعد هطول أمطار متفرقة على عدد من محافظات ومراكز وقرى منطقة جازان.

وكانت قد هطلت أمطار متفرقة على منطقة جازان مساء اليوم ما بين متوسطة وخفيفة، على مواقع عدة في المرتفعات الشرقية، وسال على إثرها عدد من الأودية والشعاب.