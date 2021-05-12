شرطة الرياض تطيح بـ 10 أشخاص سرقوا مركبات بقيمة 8 ملايين وتاجروا بها

تم استرداد بعضها واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية وأُحيلوا للنيابة العامة

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت - بفضل الله - عن تمكن الجهة الأمنية المختصة من القبض على (10) أشخاص، وهم مواطن، و(8) مقيمين من الجنسية السورية، ومقيم من الجنسية الأردنية، جميعهم مخالفون لنظام الإقامة، تراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع، ارتكبوا سرقة مركبات والمتاجرة بها وبيعها بعد تحريف أرقام هياكلها، متخذين من إحدى الورش بالمنطقة الصناعية في مدينة الرياض مقرًا لتنفيذ جرائمهم.



وذكر المتحدث الإعلامي أن إجراءات الاستدلال الأولية أشارت إلى سرقتهم مركبات تقدر قيمتها بأكثر من (8,000,000) ريال، تم استرداد بعضها، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.