أقل زيادة يومية منذ شهرين.. الهند تسجل 84332 إصابة جديدة بكورونا

لتصل لإجمالي 29.4 مليون إصابة بينها 367081 حالة وفاة

أظهرت بيانات وزارة الصحة بالهند اليوم تسجيل 84332 إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، فيما يعد أدنى عدد تم تسجيله منذ أكثر من شهرين.

وأشارت البيانات وفق رويترز إلى أن عدد الإصابات في الهند يبلغ الآن 29.4 مليون إصابة، في حين يبلغ إجمالي عدد الوفيات 367081 بعد تسجيل 4002 وفاة خلال الليل.