بالفيديو .. التأمينات تحدد آلية دعم القطاع الخاص وآلياته

يصل إلى الحد الأعلى 100٪ للقطاعات الصغيرة

عبدالله النحيط- سبق: أعلن مساعد المحافظ للشؤون التأمينية بالمؤسسة العامة التأمينات الاجتماعية، نادر الوهيبي، آلية دعم رواتب العاملين السعوديين في القطاع الخاص، والذي وجه به خادم الحرمين الشريفين صباح اليوم.

وقال "الوهيبي": الدعم يصل إلى الحد الأعلى 100٪ للقطاعات الصغيرة التي تحوي عددًا لا يتجاوز خمسة موظفين سعوديين، وتصل إلى نسبة الدعم للمؤسسات التي يتجاوز فيها عدد السعوديين إلى 70٪ لرواتب السعوديين العاملين في تلك القطاعات.

مساعد المحافظ للشؤون التأمينية بالمؤسسة العامة التأمينات الاجتماعية نادر الوهيبي القطاع الخاص فيروس كورونا الجديد

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03 إبريل 2020 - 10 شعبان 1441 05:37 PM

يصل إلى الحد الأعلى 100٪ للقطاعات الصغيرة

بالفيديو .. التأمينات تحدد آلية دعم القطاع الخاص وآلياته

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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عبدالله النحيط- سبق: أعلن مساعد المحافظ للشؤون التأمينية بالمؤسسة العامة التأمينات الاجتماعية، نادر الوهيبي، آلية دعم رواتب العاملين السعوديين في القطاع الخاص، والذي وجه به خادم الحرمين الشريفين صباح اليوم.

وقال "الوهيبي": الدعم يصل إلى الحد الأعلى 100٪ للقطاعات الصغيرة التي تحوي عددًا لا يتجاوز خمسة موظفين سعوديين، وتصل إلى نسبة الدعم للمؤسسات التي يتجاوز فيها عدد السعوديين إلى 70٪ لرواتب السعوديين العاملين في تلك القطاعات.

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مساعد المحافظ للشؤون التأمينية بالمؤسسة العامة التأمينات الاجتماعية نادر الوهيبي القطاع الخاص فيروس كورونا الجديد

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