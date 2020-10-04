الكونغو الديمقراطية: 8 إصابات جديدة بكورونا.. ولا وفيات

خلال الساعات الـ24 الماضية

سجّلت الكونغو الديمقراطية خلال الساعات الـ24 الماضية، ثماني إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19).

وأفاد بيان لوزارة الصحة في الكونغو، بأن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس بلغ 10760 إصابةً، فيما استقرّ إجمالي حالات الوفاة عند 274 وفاة.

فيروس كورونا الجديد

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04 أكتوبر 2020 - 17 صفر 1442 05:36 PM

خلال الساعات الـ24 الماضية

الكونغو الديمقراطية: 8 إصابات جديدة بكورونا.. ولا وفيات

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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سجّلت الكونغو الديمقراطية خلال الساعات الـ24 الماضية، ثماني إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19).

وأفاد بيان لوزارة الصحة في الكونغو، بأن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس بلغ 10760 إصابةً، فيما استقرّ إجمالي حالات الوفاة عند 274 وفاة.

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فيروس كورونا الجديد

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