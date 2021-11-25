"النيابة العامة": التستر التجاري جريمة تصل عقوبتها للسجن ٥ سنوات وغرامة ٥ ملايين مع حل المنشأة وشطب السجل

قالت النيابة العامة إن التستر -التجاري- جريمة تصل عقوباته إلى السجن (٥) سنوات وغرامة (٥) ملايين ريال، مع حل المنشأة، وشطب السجل التجاري، وإبعاد المدان غير السعودي عن المملكة ومنعه من دخولها، ومنع المدان من ممارسة النشاط الاقتصادي لمدة خمس سنوات.النيابة العامة وزارة التجارة مكافحة التستر التجاري التستر التجاري
المدان غير السعودي يبعد عن المملكة ويمنع من دخولها
قالت النيابة العامة إن التستر -التجاري- جريمة تصل عقوباته إلى السجن (٥) سنوات وغرامة (٥) ملايين ريال، مع حل المنشأة، وشطب السجل التجاري، وإبعاد المدان غير السعودي عن المملكة ومنعه من دخولها، ومنع المدان من ممارسة النشاط الاقتصادي لمدة خمس سنوات.