زلزال بقوة 5.2 درجات يضرب طوكيو

لم يصدر تحذير من وقوع موجات "تسونامي"

ضرب زلزال بقوة 5.2 درجات على مقياس ريختر العاصمة اليابانية طوكيو.

وأوضحت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن.إتش.كيه)، أن زلزالًا هز المباني في طوكيو؛ لكن لم يصدر تحذير من وقوع موجات مد عاتية "تسونامي" بسبب الزلزال؛ مضيفةً أن مركز الزلزال كان في إيباراكي شمالي طوكيو.

ولم ترد تقارير عن حدوث أضرار مادية.

0

01 نوفمبر 2021 - 26 ربيع الأول 1443 08:28 AM

لم يصدر تحذير من وقوع موجات "تسونامي"

زلزال بقوة 5.2 درجات يضرب طوكيو

وكالة الأنباء السعودية (واس)

طوكيو

0 49

ضرب زلزال بقوة 5.2 درجات على مقياس ريختر العاصمة اليابانية طوكيو.

وأوضحت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن.إتش.كيه)، أن زلزالًا هز المباني في طوكيو؛ لكن لم يصدر تحذير من وقوع موجات مد عاتية "تسونامي" بسبب الزلزال؛ مضيفةً أن مركز الزلزال كان في إيباراكي شمالي طوكيو.

ولم ترد تقارير عن حدوث أضرار مادية.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021