"الرياض آرت" يعلن أسماء الفائزين في "ملتقى طويق الدولي للنحت 2021"

شهد هذا العام منافسة عالمية

أعلن "ملتقى طويق الدولي للنحت 2021" عن المنحوتات الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى في نسخته لعام 2021م، وذلك خلال حفلٍ أقيم أمس في حي جاكس بالدرعية.

وحصلت الفنانة النيوزلندية "آنا كورفر" على المركز الأول، فيما حصد الفنان الـسعودي "حيدر العلوي" المركز الثاني، وفاز الفنان البلجيكي " كيم دي رويشر" بالمركز الثالث، وقد جرى اختيار الفائزين من قبل لجنة من شخصيات فنية رائدة من مختلف دول العالم، حيث اعتمدت معايير فنّية عالمية لتقييم المنحوتات التي استمر العمل عليها على مدار ثلاثة أسابيع.

ويواصل الملتقى فعالياته، حيث يضم معرضاً يحتوي على 20 منحوتة أبدع الفنانون المشاركون في صناعتها، وذلك خلال الفترة من اليوم الثلاثاء وحتى يوم الجمعة القادم.

ويستقبل المعرض الزوار من الساعة 04:00 م وحتى الساعة 11:00 م، كما سيعلن بعد انتهاء المعرض عن المواقع التي ستوجد بها المنحوتات بشكلٍ دائم في أنحاء مدينة الرياض، لتسهم في جعل المدينة معرضًا فنيًا بلا جدران .

وقد كان عمل الفنانة "آنا كورفر"، الحاصل على المركز الأول بعنوان "المنارة الثلاثية"، هو تصوير يدمج ما بين عناصر العمارة واللباس التقليدي للمرأة السعودية، في رحلة تستكشف العلاقة التي تربط الأشخاص بالمكان، وكيفية اندماجها في تصوير الذات، ويظهر الجمال الفريد وقوة هذا المنظور من خلال الأشكال المجردة وترمز "المنارة الثلاثية" للأمن والأمان وأهمية الشعور بالانتماء للوطن.

فيما استمد الفنان "حيدر علوي العلوي" والحاصل على المركز الثاني من خلال عمله "خطوط الصحراء" عن إلهامه من القوى الموجودة في الطبيعة، ليحولها إلى أعمال فنية ملموسة، حيث تمثل منحوتته "خطوط الصحراء" المستوحاة من ملاحظاته حول تأثير الرياح على رمال الصحراء، وأمواج البحر على المياه، ورسومات الطبيعة وخطوطها الممتدة داخل العناصر الطبيعية .

وجاء في المركز الثالث بعنوان "اللامرئي" للفنان "كيم دي رويشر" والذي يشرح اللامرئية، والغموض، والفاصل بين الخيال والواقع، وجميعها جوانب يستكشفها الفنان كيم في أعماله بشكل متكرر، حيث يستعمل الأسطح التي تعزز رغبة المشاهد في تفكيكها لاكتشاف القطعة الحجرية أمامه، ومن خلالها إيجاد أفكار جديدة واسترجاع الذكريات الجميلة، ويرى الفنان أنه يحقق التوازن بين الحياة والوقت، وبالنسبة له فإنه يحقق ما يجهله عن المستقبل، كما أن خوض تجربة جديدة لإنشاء عمل فني في المملكة العربية السعودية هو رابط قوي ومصدر إلهام لعمله "اللامرئي".

وتحدثت الفنانة "آنا كورفر" قائلة: يسعدني أن يتم اختياري كفائزة بجائزة المركز الأول في طويق للنحت، وأن أقوم بإنشاء وعرض أعمالي على أرض الرياض في المملكة العربية السعودية".

وأضافت الفنانة الفائزة: "لقد كانت تجربة فريدة من نوعها وبيئة محفزة، تمكنت خلالها من صناعة منحوتة جديدة".

بدوره عد الفنان "حيدر العلوي" الحاصل على المركز الثاني في طويق للنحت، مشاركته بالفرصة للتواصل مع فن وتراث العالم أجمع، مبيناً أن مشاركته كانت مستلهمة من المناظر الطبيعية المهيبة في المملكة.

وشهد "ملتقى طويق الدولي للنحت" هذا العام منافسة عالمية؛ حيث تقدم للمنافسة أكثر من 400 فنان متخصص في مجال النحت من 71 دولة، ووقع الاختيار على 20 فنانًا من 16 دولة من مختلف أنحاء العالم.

ويُعد "ملتقى طويق الدولي للنحت 2021" أحد برامج "الرياض آرت"، وانطلق هذا العام تحت شعار "شاعرية المكان"، حيث شكّل مصدر إلهام لجميع الفنانين المشاركين خلال 21 يومًا؛ لاستكشاف الروابط بين المادة والفراغ والضوء والظل، وأتاح الفرصة للزوار لمشاهدة رحلة النحت الحي على قطع الرخام "اللؤلؤ الأبيض والأسود"، لتتحول تدريجيًا إلى منحوتات إبداعية مكتملة تزيّن بها الرياض في الأيام القادمة.

يذكر أن فترة النحت الحي لاقت إقبالاً كبيراً من سفراء ومهتمين من مختلف أنحاء العالم لمعرفة تفاصيل أكثر حول فن النحت، بالإضافة إلى رحلات جامعية ومدرسية وصلت إلى أكثر من 30 ورشة عمل وندوات فنية وثقافية.