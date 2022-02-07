الذهب يُلامس أعلى مستوى له خلال أكثر من أسبوع

بسبب الضغوط التضخمية لارتفاع أسعار النفط

بلغت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، أعلى مستوياتها في أكثر من أسبوع؛ حيث ساعدت الضغوط التضخمية الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط، في التخفيف من أثر زيادة عوائد سندات الخزانة الأمريكية، بعد تقرير إيجابي للوظائف؛ في حين تدعم الإقبال على المعدن أيضًا بانخفاض الأسهم.

ووفق وكالة "رويترز"، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1810.85 دولارات للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 07:24 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ 27 يناير عند 1814.91 دولارًا في وقت سابق من الجلسة. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1811.70 دولارًا.

وقال الشريك الإداري في إس.بي.آي أسيت ماندجمنت، ستيفن إينيس: "العامل الأكبر في التضخم حاليًا -بخلاف مشكلات سلاسل التوريد- هو أسعار النفط، وهذه مشكلة بغضّ النظر عن مدى ارتفاع أسعار الفائدة.

وقد ارتفعت أسعار النفط اليوم؛ إذ بلغ خام برنت أعلى مستوياته منذ أكتوبر 2014.

ومما ساهم في الحد من مكاسب الذهب صعود الدولار؛ في حين ظلت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات قريبة من أعلى مستوياتها منذ ديسمبر 2019 التي سجلتها يوم الجمعة.

وأشارت "رويترز" إلى أن من المقرر صدور بيانات التضخم في الولايات المتحدة لشهر يناير يوم الخميس، وقد تتعزز خطة مجلس الاحتياطي الاتحادي لرفع أسعار الفائدة إذا جاءت البيانات قوية؛ وذلك بعد أن أظهر تقرير التوظيف في الولايات المتحدة، أن الوظائف غير الزراعية قفزت 467 ألف وظيفة الشهر الماضي.

وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 1.2% إلى 22.74 دولارًا للأوقية، واستقر البلاتين عند 1023.52 دولارًا، وصعد البلاديوم 0.7% إلى 2301.19 دولارًا.