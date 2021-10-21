"الصحة": تسجيل 46 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 54 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس 21 أكتوبر 2021، تسجيل 46 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي (548111 ) حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 54 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي (537149) حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 3 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي (8773) إلى حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 79 حالة