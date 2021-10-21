"الصحة": تسجيل 46  حالة إصابة بكورونا.. وتعافي  54 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس 21 أكتوبر 2021، تسجيل 46 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي (548111 ) حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 54 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي (537149) حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 3 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي (8773) إلى حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 79 حالة

4

21 أكتوبر 2021 - 15 ربيع الأول 1443 03:38 PM

"الصحة": تسجيل 46  حالة إصابة بكورونا.. وتعافي  54 خلال الـ24 ساعة الماضية

عبدالله البرقاوي

الرياض

5 5,238

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس 21 أكتوبر 2021، تسجيل 46 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي (548111 ) حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 54 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي (537149) حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 3 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي (8773) إلى حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 79 حالة

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021