الديوان الملكي: وفاة والدة الأمير فواز بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود

صدر اليوم عن الديوان الملكي البيان الآتي:
" بيان من الديوان الملكي "
انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الأمير/ فواز بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود؛ وقد ووري جثمانها الثرى اليوم الاثنين الموافق 20 / 8 / 1441هـ في الرياض.
تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنها فسيح جناته. {إنَّا للهِ وإنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْن}.
صدر اليوم عن الديوان الملكي البيان الآتي:
" بيان من الديوان الملكي "
انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الأمير/ فواز بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود؛ وقد ووري جثمانها الثرى اليوم الاثنين الموافق 20 / 8 / 1441هـ في الرياض.
تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنها فسيح جناته. {إنَّا للهِ وإنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْن}.