وزير الخارجية يجري اتصالاً هاتفيًا بوزير أوروبا والشؤون الخارجية في فرنسا

تناولا أطر تعزيز العلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط البلدين الصديقين

أجرى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفيًا، اليوم، بوزير أوروبا والشؤون الخارجية في الجمهورية الفرنسية جان إيف لودريان.

وتناول الوزيران خلال الاتصال أطر تعزيز العلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط البلدين الصديقين، واستعرضا أوجه التعاون القائم في مختلف المجالات، وأجندة رئاسة المملكة لمجموعة العشرين، كما تبادلا وجهات النظر حيال التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.