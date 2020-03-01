محافظ تربة يدشن فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني 2020

تحت شعار "السلامة أولاً" بمقر التنمية الاجتماعية

دشن محافظ تربة، عبدالعزيز ‏المفرجي، فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني، في محافظة تربة لعام 2020، تحت شعار "السلامة أولاً" بمقر التنمية الاجتماعية، بحضور الجهات الحكومية ‏والتطوعية والجمعيات الخيرية.

ونظم بهذه المناسبة، حفل خطابي اشتمل على العديد من الفقرات، وشهد تكريم الجهات المشاركة لمساهمتها في نجاح انطلاق الفعاليات، ثم افتتح بعد ذلك محافظ تربة، المعرض المصاحب للفعالية.

ولفت مدير إدارة الدفاع المدني بمحافظة تربة، العقيد ناصر بن حمدان البقمي، خلال كلمة له بهذه المناسبة، إلى الدور المهم الذي تبذله "الدفاع المدني" من أجل سلامة الممتلكات والأرواح، بتوجيهات متواصلة من مدير عام الدفاع المدني، الفريق سليمان بن عبدالله العمرو.

وفيما يتعلق بفعاليات اليوم العالمي، أشاد مدير عام الدفاع المدني، الفريق سليمان بن عبدالله العمرو، بما يحظى به الدفاع المدني من رعاية ودعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله- والمتابعة والاهتمام من وزير الداخلية، لتوفير جميع الإمكانات التي تضمن الارتقاء المستمر والدائم بقدرات وطاقات الدفاع المدني وتزويده بأحدث وأرقى المعدات والتجهيزات، لتمكينه من الاضطلاع بدوره ورسالته في تأمين سلامة الأرواح والممتلكات والمنشآت ضد جميع الأخطار والحوادث التي قد تواجههم لا قدر الله، خصوصًا أثناء الأزمات والطوارئ.

وقال "العمرو" إن الدفاع المدني بالمملكة يريد بالمشاركة في الاحتفال بهذه المناسبة، إيصال رسالة للمجتمع تؤكد الأهمية التي يوليها الدفاع المدني لتدعيم كفاءة وجهوزية هذا القطاع وتكريس مفهوم السلامة للأرواح والممتلكات في ربوع المملكة.

وأضاف أن الدفاع المدني يشارك المنظمة الدولية للحماية المدنية الاحتفال بجميع الفعاليات التي تنظمها، لنشر ثقافة السلامة الوقائية وتطوير إمكانات الدفاع المدني السعودي، وتهيئة المناخ الخصب لأداء المهام الموكلة إليه لتأمين سلامة الأرواح والممتلكات، واكتساب المزيد من الخبرات للتفاعل البناء مع جميع متطلبات الحماية المدنية وإنجاز المهام والمسؤوليات الملقاة على عاتق رجاله لاحتواء أي أخطار أو تحديات تهدد سلامة الأرواح والممتلكات، معبرًا عن الشكر والتقدير للأمين العام للمنظمة الدولية للحماية المدنية والدفاع المدني لمشاركته الحفل بمدينة الرياض.