بولندا.. "كورونا" يستبق الانتخابات بنقل عدواه إلى 10 آلاف شخص

"آندروشيفيتش" قال: القيود قلَّصت حجم انتشار الفيروس

تجاوز عدد حالات الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في بولندا عشرة آلاف حالة اليوم الأربعاء، وهو أعلى عدد مسجَّل في منطقة وسط أوروبا الشيوعية سابقًا، بينما تخفف الدولة ببطء القيود المفروضة على الحياة العامة قبيل الانتخابات الرئاسية المقررة في العاشر من مايو (أيار).

وأوضح فويتشيخ آندروشيفيتش، نائب وزير الصحة، أن ارتفاع عدد حالات العدوى الجديدة جرى احتواؤه إلى حد ما، وفقًا لـ"رويترز".

وقال "آندروشيفيتش": "ما يمكننا تحقيقه هو الوصول إلى معدل ثابت لزيادة الإصابات، ولولا القيود ربما كنا سنشهد إصابة ما يتراوح بين 30 و40 ألفًا بالعدوى".

وسجّلت بولندا 404 وفيات مقارنة بنحو 25 ألف وفاة في إيطاليا، ونحو 21 ألفًا في فرنسا.



