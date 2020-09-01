الحبوب: ترقية 302 موظف من منسوبي المؤسسة

المحافظ حث الموظفين على مضاعفة الجهود والتفاني

أصدرت المؤسسة العامة للحبوب، اليوم، قرارات إدارية تتضمن ترقية (302) موظف من منسوبي المؤسسة عبر المنصة الرقمية لإدارة وتطوير الموارد البشرية "مسار".

وبهذه المناسبة هنأ المحافظ ورئيس مجلس إدارة شركات المطاحن، الموظفين الذين تمت ترقيتهم، وتمنى لهم التوفيق والنجاح، وأن تسهم هذه الترقيات في تحفيزهم على العطاء والإنتاجية، كما حث جميع الموظفين على مضاعفة الجهود والتفاني في الأداء لمزيد من التقدم في مسارهم الوظيفي، مؤكداً أهمية المنصة الرقمية "مسار" لتقييم الأداء وحفظ حقوق الموظف وإيجاد الحلول الرقمية والآمنة لدعم وتحفيز الأداء الحكومي وتحقيق التميز فيه.

المؤسسة العامة للحبوب

0

01 سبتمبر 2020 - 13 محرّم 1442 11:11 AM

المحافظ حث الموظفين على مضاعفة الجهود والتفاني

الحبوب: ترقية 302 موظف من منسوبي المؤسسة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

0 480

أصدرت المؤسسة العامة للحبوب، اليوم، قرارات إدارية تتضمن ترقية (302) موظف من منسوبي المؤسسة عبر المنصة الرقمية لإدارة وتطوير الموارد البشرية "مسار".

وبهذه المناسبة هنأ المحافظ ورئيس مجلس إدارة شركات المطاحن، الموظفين الذين تمت ترقيتهم، وتمنى لهم التوفيق والنجاح، وأن تسهم هذه الترقيات في تحفيزهم على العطاء والإنتاجية، كما حث جميع الموظفين على مضاعفة الجهود والتفاني في الأداء لمزيد من التقدم في مسارهم الوظيفي، مؤكداً أهمية المنصة الرقمية "مسار" لتقييم الأداء وحفظ حقوق الموظف وإيجاد الحلول الرقمية والآمنة لدعم وتحفيز الأداء الحكومي وتحقيق التميز فيه.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

المؤسسة العامة للحبوب

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020