الأرصاد تُنَبّه من عوالق ترابية على منطقة نجران

الحالة تشمل عددًا من المحافظات حتى 5 مساءً

‬نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من عوالق ترابية تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل الخرخير، ومدينة نجران ومحافظات: (بدر الجنوب، وثار، وحبونا، وخباش، وشرورة، ويدمة).

وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ5 مساءً.