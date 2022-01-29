الأرصاد تُنَبّه من عوالق ترابية على منطقة نجران

الحالة تشمل عددًا من المحافظات حتى 5 مساءً

‬نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من عوالق ترابية تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل الخرخير، ومدينة نجران ومحافظات: (بدر الجنوب، وثار، وحبونا، وخباش، وشرورة، ويدمة).

وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ5 مساءً.

الأرصاد حالة الطقس

0

29 يناير 2022 - 26 جمادى الآخر 1443 02:06 PM

الحالة تشمل عددًا من المحافظات حتى 5 مساءً

الأرصاد تُنَبّه من عوالق ترابية على منطقة نجران

وكالة الأنباء السعودية (واس)

نجران

0 200

‬نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من عوالق ترابية تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل الخرخير، ومدينة نجران ومحافظات: (بدر الجنوب، وثار، وحبونا، وخباش، وشرورة، ويدمة).

وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ5 مساءً.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

الأرصاد حالة الطقس

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022