فرنسا.. 10 % من إصابات كورونا الجديدة قد تكون بـ "أوميكرون"

وزير الصحة: الانتشار السريع سبب رئيس لتطبيق جواز المرور الصحي

قال وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران؛ اليوم السبت، إن ما بين سبعة وعشرة بالمئة من إصابات فيروس كورونا الجديدة في فرنسا؛ قد تكون بالمتحور أوميكرون.

وبحسب "رويترز"، أضاف أن الانتشار السريع للمتحور الجديد كان السبب الرئيس للتطبيق المزمع لجواز المرور الصحي الجديد في مطلع العام المقبل، الذي يلزم السكان بتقديم ما يثبت تلقيهم اللقاح لدخول المطاعم أو ركوب وسائل النقل العام لمسافات طويلة.

وبموجب قواعد المرور الصحي الراهنة يكفي تقديم نتيجة اختبار سلبية لمرض كوفيد-19 لدخول الأماكن العامة.