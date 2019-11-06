"العسيري" إلى رتبة رائد في حرس حدود جازان

بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته

قلَّد قائد حرس حدود منطقة جازان، اللواء محيا بن عطا الله العتيبي، بمكتبه، الرائد مفرح أحمد اللتيني عسيري، رتبته الجديدة، بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته، متمنيًا له التوفيق والتفوق في خدمة دينه ومليكه ووطنه.

وشكر الرائد "اللتيني" ثقة القيادة الرشيدة - حفظها الله - مؤكدًا أنها ستكون حافزًا له في تقديم الأفضل، مثمنًا للواء "العتيبي" تشريفه لمراسم التقليد.

يذكر أن الرائد "اللتيني" من الكفاءات المتميزة في قطاع حرس الحدود بجازان.