"الشؤون الإسلامية" بجازان تُطلق برنامج "لُحمة وطن3" تزامناً مع اليوم الوطني الـ 90 للمملكة

محاضرات دعوية تستهدف غرس القيم الوطنية

يقيم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة جازان، برنامج "لحمة وطن الثالث " تحت عنوان "غرس قيم اللحمة الوطنية" وينطلق مساء غدٍ الاثنين الموافق 4 /2 /1442 هـ بعد صلاة المغرب مباشرة، بمحاضرتين الأولى في جامع الملك عبدالله بن عبدالعزيز بجازان يُلقيها فضيلة الشيخ محمد بن زيد المدخلي، والثانية في محافظة بيش تحديداً بجامع علي فقيه يُلقيها فضيلة الشيخ علي بن محمد النعمي، وتستكمل بقية المحاضرات الأربع غداً في محافظات مختلفة بالمنطقة.

من جانبه، أكد فضيلة مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بجازان الشيخ أسامة بن زيد المدخلي، أن البرنامج يتزامن مع الذكرى الـ 90 لتوحيد المملكة على يد الملك المؤسس - طيب الله ثراه - ويهدف لغرس الانتماء والمواطنة لدى مختلف شرائح المجتمع عبر المنابر الدعوية، مشيراً إلى أن البرنامج يأتي ضمن مجموعة كبيرة من البرامج التي تتواكب مع هذه المناسبة العزيزة على قلب كل مواطن ومقيم بالمملكة.

وقدم الشيخ أسامة المدخلي، شكره وتقديره للوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزير آل الشيخ، على دعمه وتوجيهاته لإظهار هذه المناسبة الوطنية الكبيرة والحث على ذكر كل ملاحم البطولات التي قدمها مؤسس هذه البلاد ومن بعده أبناؤه البررة، منوهاً بالمشاركة الفاعلة من قبل المشايخ والدعاة والمنظمين لهذه البرامج بالفرع بما يجسد رسالة الوزارة وأهدافها العامة لغرس اللحمة الوطنية لدى مختلف فئات المجتمع.