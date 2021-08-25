بعد المقطع المتداول.. مغردون يشيدون بتنظيم عملية غسيل الكعبة

تميز بالترتيب والسلاسة ولم يؤثر على الطائفين بالمسجد الحرام

تداول مغردون مقطع فيديو يظهر التنظيم والسلاسة التي تميزت بها قوات أمن الحج والعمرة الخاصة، بقيادة قائد القوة، اللواء محمد البسامي، وقائد القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام العميد محمد السهيمي، أثناء مراسم غسيل الكعبة المشرفة .

ونال مقطع الفيديو إعجاب واستحسان الكثير من خلال التنظيم الذي بدأ بدخول رجال القوة في عمود واحد، ومن ثم تكوين طوق حول الكعبة المشرفة، وترك مخرج واحد لخروج من داخل الطوق من الطائفين.

وتقدمت مجموعتان من القوة من جهتين مختلفتين، وفتح مدخلين لهما لدخول بالطوق الأول المحيط بالكعبة المشرفة، والذي بدأ بالخروج من الطوق وتشكيل طوق آخر متحرك متموج لإخراج الطائفين مع دخول قوة أخرى وتكوين طوق أكبر، وفتح مخرج واحد لخروج الطائفين من الطوق الآخر.

ولم يؤثر تنظيم الدخول وخروج القوات المشاركة في غسيل الكعبة إلى حين انتهاء المهمة، على الطائفين بالمسجد الحرام، حتى لحظة خروج رجال الأمن من صحن المطاف.

وتشرّف مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، نيابة عن خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، يوم الاثنين، بغسل الكعبة المشرفة من الداخل بماء زمزم المخلوط بماء الورد.