"بيّض الله وجهك".. أمير تبوك يثمّن لـ"العمراني" بادرته بالتنازل عن قاتل ابنه

أكّد أن القيادة دائماً ما تحث على هذا الأمر وقال: أنت خير مثال للمواطن السعودي

استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، مساء أمس، في القصر الحكومي، المواطن عوض بن عبيد العمراني؛ الذي تنازل عن قاتل ابنه لوجه الله تعالى، مثمّناً للعمراني هذه المبادرة النبيلة.

وعدَّ الأمير ما قام به "العمراني" من تنازل لوجه الله تعالى عملاً عظيماً، وأجره كبير سيناله في الدنيا والآخرة، إن شاء الله، مشيراً إلى أن هذه بادرة إنسانية تدل على صفات النبل التي يتحلى بها أبناء المجتمع السعودي.

وقال في حديثه للمواطن "العمراني": "بيّض الله وجهك وإن شاء الله ما قمت به تلقاه عند ربك، بإذن الله، وفي الدنيا تلقى العمل الطيب والسمعة الطيبة، وعملك النبيل الذي قمت به أنت تفتخر به وأهلك وجماعتك، وأنا أفتخر به، وكل أهل منطقة تبوك، وأنت خير مثال للمواطن السعودي".

وبيّن الأمير، أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظمها الله- دائماً ما يحثون على مثل هذا الأمر لنيل الأجر المضاعف من المولى القدير.

من جانبه، أعرب المواطن عوض العمراني؛ عن شكره وتقديره لأمير منطقة تبوك، على هذه اللفتة والرعاية الكريمة واهتمامه المستمر بأهالي المنطقة، سائلا -المولى القدير- أن يتقبّل منه هذا العمل ويجعله خالصاً لوجهه الكريم.