محافظ صامطة يرعى حفل تكريم المتفوقين بالمعهد العلمي

"الحكمي" أشاد بجهود حكومتنا الرشيدة لدعم وتكريم العلم وأهله

بحضور محافظ صامطة أحمد بن عبدالله زعلة، أقام المعهد العلمي بصامطة اليوم الأربعاء حفل تكريم الطلاب المتفوقين بالمعهد.

وعند وصول المحافظ لمقر الاحتفال ردد الطلاب النشيد الوطني، ثم بدأ الحفل بآيات من القرآن الكريم، تلاها الطالب مهند جرب، ثم ألقى مدير المعهد عثمان بن يحيى الحكمي كلمة، رحب فيها براعي الحفل محافظ صامطة والضيوف الكرام.

وقد هنأ أبناءه الطلاب على ما حققوه من تفوق مثنياً على ما تقوم به حكومتنا الرشيدة من دعم وتكريم للعلم وأهله، كما أثنى على جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ممثلة في مديرها الدكتور أحمد العامري ووكيلها لشؤون المعاهد العلمية الدكتور عبدالله بن ثاني على رعايتها واهتمامها بأبنائها الطلاب.

وألقى المرشد الطلابي بالمعهد صالح خواجي كلمة شكر فيها أولياء الأمور على متابعتهم واهتمامهم وهنأ فيها الطلاب على التفوق والإبداع. ثم كلمة للطلاب المتفوقين ألقاها نيابة عنهم الطالب عمار عطيف ثم كلمة أولياء الأمور ألقاها الدكتور إبراهيم عطيف شكر فيها إدارة المعهد على هذا التكريم الذي يعكس مدى متابعتهم واهتمامهم بطلاب المعهد.



وفي نهاية الحفل، كرم محافظ صامطة الطلاب المتفوقين وأولياء أمورهم، كما أهدى المعهد العلمي بصامطة درعاً لمحافظ صامطة، ودرعاً لنائب مدير شرطة صامطة، العقيد أحمد البارقي، ودرعاً لنائب رئيس بلدية صامطة، المهندس موسى قحل، ودرعاً لمساعد مدير مكتب تعليم صامطة خالد جعبور.

