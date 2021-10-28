"الجبيل" تفوز بجائزة اليونسكو العالمية لمدن التعلم

تزامنًا مع انطلاق المؤتمر الدولي الخامس لمدن التعلم

أعلنت شبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلم، فوز مدينة الجبيل الصناعية بجائزة اليونسكو العالمية لمدن التعلم 2021، التي تُمنح لأفضل أعضاء الشبكة الذين أظهروا تقدمًا كبيرًا في تعزيز فرص التعليم والتعلم مدى الحياة للجميع.

وتمثل الجائزة تقديرًا ومكافأة للجهود المتميزة وإنجازات تطوير مدن التعلم في المجتمعات حول العالم، وعرض أفضل الممارسات في تعزيز جودة التعليم وفرص التعلم مدى الحياة للجميع.

وجاء الإعلان عن فوز مدينة الجبيل الصناعية بالجائزة، مع انطلاقة المؤتمر الدولي الخامس لمدن التعلم المُقام في مدينة يونسو بجمهورية كوريا الجنوبية خلال الفترة من 27 إلى 30 أكتوبر 2021م.

وتَسلم الجائزةَ ممثلُ مدينة الجبيل الصناعية للتعلم الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل الدكتور أحمد بن زيد آل حسين.

وألقى "آل حسين" كلمة في المؤتمر قال فيها: إنه لمن دواعي فخري وسروري أن أقف في هذا المحفل العالمي باسم وطني المملكة العربية السعودية ممثلًا لمدينة الجبيل الصناعية؛ لتكون مدينتنا امتدادًا لمسيرة النماء والازدهار في وطننا في كل المجالات، والعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة والاستثمار في الإنسان.

وأضاف: لقد عملنا في مدينة الجبيل الصناعية للتعلم على ثلاثة مجالات من مجالات مدن التعلم هي: التعليم من أجل التنمية المستدامة، وريادة الأعمال، والصحة والرفاهية، بالتماشي مع محاور رؤية المملكة العربية السعودية 2030: (مجتمع حيوي، وطن طموح، اقتصاد مزدهر)، وبما يواكب إطلاق سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان برنامج تنمية القدرات البشرية، أحد برامج تحقيق الرؤية".

واختتم "آل حسين" حديثه في المؤتمر قائلًا: مدينة الجبيل الصناعية تعد أكبر مدينة صناعية في العالم، وفي ذات الوقت نعمل بكل جد لنكون رائدين في صناعة التعلم، والمساهمة في التحول لاقتصاد المعرفة، وتمكين رواد الأعمال، في بيئة صحية تنعم بجودة الحياة.

جدير بالذكر أن مدينة الجبيل الصناعية قد انضمت لشبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلم في 21 سبتمبر 2020، لتكون أول مدينة تعلم عالمية في المملكة العربية السعودية، وبعد مضي نحو عام على انضمامها؛ تَوجت جهودها المتميزة بهذا المنجز العالمي.