"تجارة الجوف" تنفذ 350 جولة خلال ثلاثة أيام وتسجل 12 مخالفة

هدفت إلى التأكد من وفرة المنتجات التموينية والاستهلاكية وثبات أسعارها

تتابع الفرق الميدانية التابعة لفرع الوزارة بمنطقة الجوف جولاتها الرقابية للتأكد من وفرة المنتجات التموينية والاستهلاكية وثبات أسعارها, إضافة إلى مباشرة البلاغات الواردة إليهم من العملاء.

وأوضح مدير عام فرع وزارة التجارة بمنطقة الجوف سامي بن سعود الرويلي أن الفرق الميدانية تقوم بالعمل اليومي على مراقبة الأسواق والمتاجر التموينية وأسواق الخضار والمخابز للتأكد من وفرة المنتجات واستقرار أسعارها, مبيناً أن الفرق الميدانية قامت خلال الثلاثة أيام الماضية بـ 350 جولة سجلت 12 مخالفة وباشرت 40 بلاغاً.

وأكد استمرار مثل هذه الجولات التي تبعث في نفوس المواطنين والمقيمين الطمأنينة جراء الإجراءات المتبعة, داعيًا الجميع إلى الإبلاغ عن أي مخالفات بالاتصال على الرقم 1900 أو من خلال تطبيق "بلاغ تجاري".