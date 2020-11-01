"كفاءة": اختيار الإنارة ذات المستوى الأخضر يوفر 75% من الطاقة

طالبت بتفعيل الدور الرقابي للمستهلك لرصد تجاوزات المنتجات المخالفة

أوصى المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة"، المواطنين والمقيمين بالعناية بقراءة "بطاقة كفاءة استهلاك الطاقة" واختيار المستويات الخضراء عند شراء لمبات الإنارة؛ لأنها وضعت وفق أسس علمية، وبالاستعانة بأفضل الخبرات والممارسات العالمية في هذا المجال.

وأشارت "كفاءة" ضمن حملتها التوعوية، إلى أن الإنارة ذات المدلول الأخضر في البطاقة توفر 75% من الطاقة.

وتهدف "بطاقة كفاءة الطاقة" التي تتصدّر الأجهزة الكهربائية "أجهزة التكييف والثلاجات والغسّالات والمجمّدات والإضاءة"، إضافة إلى السيارات والإطارات أن تكون المرشد الموثوق في اختيار الأفضل من حيث كفاءة توفير استهلاك الكهرباء والوقود.

وشدّد المركز على أهمية تفعيل وتنشيط الدور الرقابي للمستهلك؛ كونه المحور الأساس في رصد تجاوزات المنتجات المخالفة للوائح الفنية التي اعتمدتها الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ضمن مبادرات البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة.

وطالبت "كفاءة"، المواطنين والمقيمين، بالتعرف على بطاقة "كفاءة استهلاك الطاقة" وما تضمها من معلومات مهمة للمستهلك، تجعل عملية المفاضلة بين المنتجات أمراً سهلاً.