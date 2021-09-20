مشاركة العلامات التجارية السعودية في معرض "فرنشايز إكسبو باريس"

بالتزامن مع اليوم الوطني الــ 91

بالتزامن مع احتفالات المملكة باليوم الوطني الــ 91 ودعم لبرنامج (صنع في السعودية)، يشارك عدد من العلامات السعودية للمرة الأولى في معرض باريس للفرنشايز في العاصمة الفرنسية ‏والذي يعد ثالث أكبر معرض في العالم في نسخته 39 بالفترة من 26 إلى 29 سبتمبر2021م.

وقالت المشرفة على الجناح عبير جليح، متخصصة في الامتياز التجاري، إن مشاركة العلامات التجارية السعودية والخليجية في جناح واحد في هذا المعرض الدولي بدعم من السفارة السعودية في باريس بالتزامن مع احتفالات المملكة لليوم الوطني الــ 91، لهو فرصة لدعم العلامات السعودية في الخارج.

وأشارت أن معدلات النمو في العلامات التجارية شهدت زيادات ملحوظة خلال الفترة (2016 ـ 2020) بمعدل 73%، إذ إن عددها كان في حدود 400 علامة (20 علامة محلية، و380 أجنبية) في عام 2016 لتقفز إلى 692 علامة (93 علامة محلية، و599 علامة أجنبية).

وأشارت إلى القفزة النوعية التي شهدتها العلامات السعودية بعدما ارتفعت من 20 علامة إلى 93 بمعدل 365% خلال السنوات الأربعة الماضية، بحسب تقارير "منشآت".

وأكدت أنهم من خلال المعرض يهدفون إلى تسويق العلامات المانحة في السوق السعودي، وتوسعة نطاق تلك العلامات عالمياً، والعمل على تنوع العلامات المانحة لتشمل القطاعات ذات الأولوية وزيادة وحداتها، ومن ثم زيادة الفرص الاستثمارية لرواد الأعمال كأصحاب امتياز.

وأوضحت أن جميع ‏القطاعات تشارك في المعرض في مجال الامتياز التجاري حيث تجتمع ١٠٥ دول من حول العالم، فيما تعتبر المرة الأولى التي تشارك فيها العلامات السعودية يمنح الامتياز التجاري في معرض عالمي في أوروبا بهدف منح حقوق الامتياز والتوسع عالمياً، متوقعه توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية للعلامات السعودية في هذا المعرض والتي تمتلك الجاهزية للتوسع والانتشار.

‎وقالت "جليح": "نسعى من خلال مشاركتنا هذه إلى إستقطاب العلامات التجارية العالمية للمملكة من خلال نشرة سنطلقها في المعرض وتأتي أهمية إطلاق هذه النشرة بمناسبة اليوم الوطني السعودي "بعنوان العلامات السعودية في باريس" هو حرصاً منا على نشر رسالة تبرز من خلالها قوة العلامات السعودية التي عملت على التوسع والانتشار بأعلى معايير الجوة وتميزت بما تقدمه وإن تقديم مثل هذه النشرات يأتي لصالح العلامات الوطنية دائماً، كما أننا نقدم من خلالها تهنئة تعبر عن حبنا جميعاً لهذا الوطن الغالي بأي مكان في العالم".

يذكر أن هناك برتكول تعاون مع الغرفة التجارية العربية الفرنسية لاستقبال الوفد المشارك وزيارة للجناح الخاص والتنسيق مع سفارة المملكة العربية السعودية لاستضافة الوفد وزيارته وتأتي تلك الترتيبات لدعم العلامات التجارية السعودية في استمرار المشاركات الدولية واللقاء مع كبرى العلامات التجارية والاستفادة من الفرص التي تتيحها مثل هذه المشاركات.



