5 عواصم خليجية تعيش "روح السعودية" لجذب الأشقاء إلى الفعاليات العالمية بالمملكة

وسط أجواء شتوية رائعة

رحّب فهد حميد الدين الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للسياحة، بالسياح من دول مجلس التعاون الخليجي وكل العالم، ودعاهم إلى استكشاف الوجهات السياحية السعودية مجدداً، والاستمتاع بالحفاوة وكرم الضيافة التي تعبر عن ثقافة المجتمع السعودي الأصيل، إضافة إلى الفعاليات العالمية والنوعية التي يقام بعضها لأول مرة بالمنطقة.

وأطلقت الهيئة حملة ترويجية في العواصم الخليجية وهي "روح السعودية" الهوية الرسمية للسياحة السعودية لتقويم الفعاليات والمواسم بهدف جذب السياح من الخليج والمنطقة للاستمتاع بالفعاليات والأنشطة والمواسم في مختلف مناطق المملكة، وتقدم من خلالها زخماً من العروض والباقات بالتعاون مع شركاء الهيئة من القطاع السياحي الخاص.

وتشتمل هذه العروض والباقات على الرحلات الجوية، والإقامة في الفنادق، إضافة إلى التجارب السياحية المتنوعة؛ بين المغامرة والترفيه والثقافة والتسوق؛ في الرياض وجميع الوجهات السياحية حول المملكة؛ ليستمتع من خلالها السياح بأشهر الشتاء.