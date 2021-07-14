"الحبوب" تبدأ إيداع مستحقات الدفعة الرابعة لمزارعي القمح المحلي لهذا الموسم

للذين قاموا بتوريد الكميات المخصصة وإغلاق الحسابات عبر منصة "محصولي"

بدأت المؤسسة بإيداع مستحقات الدفعة الرابعة من مزارعي القمح المحلي الذين قاموا بتوريد الكميات المخصصة لهم لهذا الموسم، وإغلاق الحسابات عبر المنصة الإلكترونية "محصولي" على الموقع الرسمي للمؤسسة.

وبلغ إجمالي ما تمّ إيداعه لحسابات المزارعين البنكية لهذه الدفعة مبلغ (100.628.163) ريالاً، وذلك لعدد (281) مزارعاً، وبذلك يبلغ إجمالي ما تم إيداعه منذ بداية الموسم مبلغ (284.514.820) ريالاً لعدد (877) مزارعاً وبكمية (219926) طناً.

يُذكر أن المؤسسة بدأت بتسلُّم القمح المحلي من المزارعين للموسم الحالي اعتباراً من 22 شعبان 1442هـ، وبلغ إجمالي الكمية المتسلمة من المزارعين حتى تاريخه (401163) طناً لعدد (1506) مزارعين.

وتحث المؤسسة المزارعين على إقفال حساباتهم فور الانتهاء من تسليم الكميات المخصصة لهم؛ ليتسنى إيداع الدفعات التالية، بحسب الكميات الموردة، وبعد استكمال إجراءات التدقيق.