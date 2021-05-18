متى يحين موعد الجرعة الثانية من لقاح "كورونا"؟.. هنا إجابة "الصحة"

قالت تُحدَّد حسب توصيات اللجان الوطنية والتقدُّم في التغطية المجتمعية

بعد أن تخطى عدد جرعات لقاح فيروس "كورونا" في السعودية حاجز الـ 11 مليون جرعة، ومع تنامي أعداد الراغبين في تلقي اللقاح للوصول إلى المناعة المجتمعية المنشودة، تساءل العديد من المغردين عبر حساب "الصحة_937" عن الموعد المقترح للجرعة الثانية من اللقاح لمن تلقى الأولى.

وطمأن الحساب التابع لوزارة الصحة على "تويتر" السائلين قائلاً: "تشير الدراسات إلى أن المناعة المتحققة من الجرعة الأولى تستمر أشهرًا عدة، وسيتم تحديد مواعيد الجرعة الثانية حسب توصيات اللجان الوطنية، وحسب التقدم في التغطية المجتمعية".

ولفت حساب "الصحة_937" في رده على استفسار أحد المغردين إلى أن اللقاح يعمل على تنشيط الجهاز المناعي لإنتاج أجسام مضادة للفيروس، مشددًا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية عند تأكد الإصابة حتى لمن تلقى اللقاح، بقوله: "بشكل عام يعمل اللقاح على تنشيط الجهاز المناعي لإنتاج أجسام مضادة للفيروس، التي توفر الحماية للجسم من خلال منع العدوى أو السيطرة عليها، وهذا لا يعني أنك لن تنقل الفيروس لغيرك؛ لذا يجب الالتزام بالعزل والاحترازات الوقائية عند تأكد الإصابة".