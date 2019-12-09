نائب أمير الجوف يزور "البشري" بمقر إقامته بالمدينة الجامعية

أشاد بالجهود التي قدمها للجامعة طيلة 8 سنوات فترة عمله مديرًا لها

زار نائب أمير منطقة الجوف الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز اليوم الدكتور إسماعيل بن محمد البشري بمقر إقامته بالمدينة الجامعية، بمناسبة انتهاء فترة عمله مديرًا لجامعة الجوف.

وأشاد نائب أمير المنطقة بجهود "البشري" التي قدمها للجامعة طيلة فترة عمله مديرًا لها على مدى ثماني سنوات، مشيرًا إلى الخبرة الأكاديمية الفذة التي امتلكها بجانب خبرته الإدارية التي استفادت منها منطقة الجوف، وسخرها خدمة للجامعة، متمنيًا له التوفيق والسداد.

فيما أعرب "البشري" عن شكره لنائب أمير منطقة الجوف على ما عبّر عنه من مشاعر طيبة، مؤكدًا أنه في خدمة دينه ووطنه وقيادته في جميع الأوقات.

وفي ختام اللقاء تسلم نائب أمير الجوف مجموعة من إصدارات الدكتور إسماعيل البشري.