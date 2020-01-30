اختتام مبادرة "سفراء الوسطية 4" في جامعة طيبة بالمدينة المنورة

بمشاركة أكثر من 30 جامعة وكلية سعودية

اختتمت، مساء اليوم الخميس، في جامعة طيبة بالمدينة المنورة، فعاليات مبادرة برنامج "سفراء الوسطية 4"، تحت شعار "رسل الخير".

جاء ذلك بالتعاون مع مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، وبالشراكة الاستراتيجية مع مؤسسة سالم بن محفوظ الخيرية، بحضور 180 طالبًا وطالبة، يمثلون أكثر من 30 جامعة وكلية سعودية.

واستمر برنامج "سفراء الوسطية 4" على مدار ثلاثة أيام، واهتم بتنمية الطلاب والطالبات على مفاهيم وأدوات "الصناعة الإعلامية"، من خلال الجلسات الحوارية، والدورات التدريبية، وورش العمل التي قدمها عدد من المتخصصين المحترفين في هذا المجال.

الرؤية

وقال مدير جامعة طيبة، عبدالعزيز بن قبلان السران، إن برنامج "سفراء الوسطية 4"، إحدى مبادرات معرض "خير أمة" المقام في رحاب الجامعة.

وأضاف أن البرنامج شهد إطلاق تطبيق "سفراء رسل الخير" وهو منصة رقمية تهدف إلى عرض المحتويات الإعلامية للمشاركين والمشاركات في فن كتابة "التحقيقات والمقالات والأخبار الصحافية".

ولفت إلى أن التطبيق الرقمي الجديد، يهدف إلى تعزيز مستهدفات "تنمية القدرات البشرية"، وهو أحد برامج تحقيق أهداف رؤية 2030، وتحسين مخرجات منظومة التعليم والتدريب المستمر مدى الحياة، وتعزيز كفاءة الرأسمال البشري، بما يتوافق مع الرؤية، من خلال برامج تواكب مستجدات العصر ومتطلباته وتتواءم مع احتياجات التنمية، وبما يحقق الشمولية والجودة والمرونة.

الدور النوعي

فيما قال المدير التنفيذي لمؤسسة سالم بن محفوظ الخيرية، ممدوح الحربي، إن شراكتهم الاستراتيجية مع جامعة طيبة في برنامج "سفراء الوسطية 4"، يتوافق مع دورها النوعي في دعم مجالات التعليم وتمكين القطاع غير الربحي، لتحقيق الأثر المستدام في تنمية الإنسان.

وأوضح رئيس اللجنة التنفيذية لبرنامج "سفراء الوسطية 4"، أن المنصة الرقمية ستكون متاحة على مدار عام كامل لمستخدمي التطبيق من جميع دول العالم، كما سيُمكن الزوار من الدخول إليه والإطلاع على فعاليات البرنامج ومخرجاته الإعلامية.

وأشاد بالتفاعل الحيوي من قبل الوفود المشاركة، وما قدمه طلاب وطالبات الكليات والجامعات السعودية من مبادرات أسهمت في نجاح المعرض المصاحب، والذي ضم أكثر من 40 مبادرة هدفت إلى تعزيز وترسيخ القيم والأخلاق الإسلامية في المجتمع السعودي.