"الأرصاد": رياح وأتربة على القنفذة والليث وجدة ورابغ

توقعت أن تستمر الحالة حتى الساعة السادسة مساءً

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، في تقريرٍ لها اليوم، من رياح سطحية نشطة تُثير الأتربة على محافظات القنفذة والليث وجدة ورابغ, تشمل الأجزاء الساحلية منها.

وأشارت "الهيئة" إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة السادسة مساءً.

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20 يونيو 2020 - 28 شوّال 1441 01:08 PM

توقعت أن تستمر الحالة حتى الساعة السادسة مساءً

"الأرصاد": رياح وأتربة على القنفذة والليث وجدة ورابغ

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، في تقريرٍ لها اليوم، من رياح سطحية نشطة تُثير الأتربة على محافظات القنفذة والليث وجدة ورابغ, تشمل الأجزاء الساحلية منها.

وأشارت "الهيئة" إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة السادسة مساءً.

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