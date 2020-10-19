إعادة تشكيل لجنة الاحتراف.. برئاسة جابر الجهني

اعتمد مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم إعادة تشكيل لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين برئاسة جابر بن سعد الجهني، ومتعب بن حمد الأحمد نائباً له.

وتضم اللجنة في عضويتها عبد الله بن سامي الدريس، وعبد الرحمن بن حسين العروي، وخالد بن عبد الرزاق معاذ.

يذكر أن الاتحاد السعودي قد أصدر قراراً في شهر أغسطس الماضي بتكليف جابر الجهني برئاسة لجنة الاحتراف.