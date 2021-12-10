تكريم "قوته" و"هوساوي" لجهودهما في تأسيس فرع جمعية الطب البيطري

كرّمت الجمعية الطبية البيطرية السعودية رئيس فرع الجمعية الطبية البيطرية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور أحمد بن ولي قوته وأمين الجمعية الدكتور أسامة بن موسى هوساوي، على جهودهما في تأسيس فرع الجمعية.



جاء ذلك خلال حفل تدشين فرع الجمعية الطبية البيطرية بمنطقة مكة المكرمة، برعاية أمين العاصمة المقدسة، ومدير جامعة الملك فيصل.