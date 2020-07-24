فرنسا تسجل 1062 إصابة جديدة بفيروس كورونا

إجمالي الإصابات وصل إلى 179398 حالة

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، الخميس، تسجيل 1062 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ ليبلغ بذلك إجمالي الإصابات في البلاد 179398 حالة.

وقالت الوزارة، في بيان، إن أعداد الوفيات من جرّاء الإصابة بالفيروس في فرنسا ارتفعت كذلك إلى 30182 حالة بعد تسجيل عشر حالات وفاة جديدة.

وخرجت فرنسا من حالة الطوارئ الصحية المفروضة منذ 24 مارس الماضي لمواجهة جائحة كورونا باستثناء إقليمَي جيانا ومايوت اللذين لا يزالان متأثرين بالجائحة.