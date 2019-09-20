"صحة جازان" تعقد ورشة عمل حول التعامل مع بلاغات (937)

راجعت برامج التحسين وهدفت لرضا العملاء

عقدت "صحة جازان" بالتعاون مع مركز (خدمة 937) بوزارة الصحة، ورشة عمل عن التعامل مع بلاغات مركز الاتصال بـ(خدمة 937) بقاعة المحاضرات بمستشفى الأمل والصحة النفسية، استهدفت عدداً من الموظفين بمركز (خدمة) بالمنطقة، ومنسقي الخدمة بالمرافق الصحية بجازان.

وناقشت الورشة آلية الإجراءات المعتمدة في التعامل مع البلاغات، كما تم مراجعة برامج التحسين الحالية والمستقبلية، والتي تهدف إلى رضا العملاء وتحقيق متطلباتهم.

ويُعدُّ مركز (خدمة 937) أحد أهم المبادرات في وزارة الصحة، ويهدف لتقديم الخدمات الطبية عبر الاتصال الهاتفي على المركز، ويمكن التواصل من خلال هذا الرقم من جميع أنحاء المملكة؛ إِذْ يقوم المركز على مبدأ الاستماع والاستجابة والتنفيذ والتحليل، كما يتم تقييم أداء المناطق في إغلاق البلاغات المقدمة من المواطنين، ومدى رضاهم عن الخدمات المقدمة بمتابعة مباشرة من معالي وزير الصحة.

