بقرار من "صفحي".. جامعة بيشة تنشئ وحدة لخدمة ذوي شهداء ومصابي الواجب

إسهاماً من إدارتها في تقديم خدمات تليق بذوي جنود الوطن وشهدائه

أصدر رئيس جامعة بيشة الدكتور محمد بن محسن صفحي، قرارًا إداريًا يفيد بإنشاء وحدة لذوي شهداء ومصابي الواجب، ترتبط مباشرة بمكتبه.

فيما تعنى هذه الوحدة بإنهاء إجراءات الطلاب والطالبات من ذوي الشهداء ومصابي الواجب داخل الجامعة، إسهامًا من إدارتها في تقديم خدمات تليق بذوي جنود الوطن وشهدائه.

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10 ديسمبر 2021 - 6 جمادى الأول 1443 01:40 PM

إسهاماً من إدارتها في تقديم خدمات تليق بذوي جنود الوطن وشهدائه

بقرار من "صفحي".. جامعة بيشة تنشئ وحدة لخدمة ذوي شهداء ومصابي الواجب

وكالة الأنباء السعودية (واس)

أبها

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أصدر رئيس جامعة بيشة الدكتور محمد بن محسن صفحي، قرارًا إداريًا يفيد بإنشاء وحدة لذوي شهداء ومصابي الواجب، ترتبط مباشرة بمكتبه.

فيما تعنى هذه الوحدة بإنهاء إجراءات الطلاب والطالبات من ذوي الشهداء ومصابي الواجب داخل الجامعة، إسهامًا من إدارتها في تقديم خدمات تليق بذوي جنود الوطن وشهدائه.

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