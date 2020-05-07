فيها خروج الحيات وأكل البطيخ.. "الحصيني": تأخذنا "الكنة" بالتدريج ونعيشها!

قال لـ"سبق": "السعيد من حضر منشاه لا من انتظر ممشاه".. عمّ الخير وله فوائده

قال الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات"، عبدالعزيز الحصيني: إن موسم "الكنة" لهذا العام كان قد بدأ من 6/ 9/ ١٤٤١هـ، ويستمر حتى ١٤/ 10/ ١٤٤١هـ؛ فيما تظهر "كنة الثريا" فجر يوم 15/ 10/ ١٤٤١هـ لهذا العام من الجهة الشرقية، وتقع ضمن 3 من منازل القمر؛ وهي: "الرشاء، الشرطان، البطين"، ومدة كل واحدة منها 13 يومًا، فيكون المجموع هو 39 يومًا.

وأوضح "الحصيني" لـ"سبق" أن "كنة الثريا" من المواسم المشهورة في السنة عند العرب لمن تتبع ما قاله العرب عنها، وأنه يُقصد غياب نجم الثريا من جهة الغرب بعد المغرب مباشرةً، وهو اختفاء عنقود نجوم الثريا؛ بسبب توهج أشعة الشمس.

وأكد أن هذه الفترة تشتهر بأنها فترة انتقالية تأخذنا بالتدريج من فصل الربيع إلى فصل الصيف، وقال: "هذا من فضل الله علينا؛ إذ إن البرد لا يأتي دفعةً واحدة، كما أن الحر لا يأتي دفعةً واحدة وإنما بشكل متدرج؛ حتى لا يتأثر الإنسان والحيوان والنبات، فهذه الفترة تأخذنا تدريجيًّا من فصل الربيع إلى الصيف بتدبير العزيز الحكيم".

واعتبر "الحصيني" موسم "الكنة" حدًّا فاصلًا بين الصيف الذي يعبر عن الحر المقبول، والقيظ الذي يعبر عن شدة الحر؛ حيث تعتبر من مواسم الأمطار في المملكة، وهي فترة تتسم بالتقلبات الجوية السريعة "من غبار وأمطار" ونحوها، وفيها آخر أنواء الربيع، كذلك تستمر زيادة النهار ونقص الليل، وظهور الحشرات والزواحف والعقارب والحيات، وجميع الهوام السامة والتي تخرج من مخابئها، وفيها انحسار الغطاء النباتي تدريجيًّا، وتزداد حاجة الأشجار إلى الماء، ويطيب فيها -خاصةً في آخرها- أكل البطيخ أو الحبحب.

وأكد الباحث في الطقس والمناخ، أن هذه الأيام تظهر فيها السحب حركتها بطيئة جدًّا، ولذلك فإن الأرض التي ينشأ عليها السحاب عادةً يسيل، مستشهدًا بمثل دارج ومعروف: "السعيد من حضر منشاه لا من انتظر ممشاه" ويقصد به السحاب؛ كون تحركها بطيئًا؛ وبالتالي يكون تأثيرها قويًّا.

واختتم: "الحمد لله في الآونة الأخيرة عَمّ الخير على معظم مناطق المملكة؛ وذلك ليس لكي ينبت نبات الصيف فقط، وليس لأنه يرفع من مستوى الماء في الآبار؛ ولكن له أهمية أخرى كونه يثبّت التربة، ويقلل من العواصف الترابية، سواءً كان عددًا أو كثافة في الغبار".